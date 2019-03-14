إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتح "السويس"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجة .

بينما تتراوح شدة الرياح بميناء شرم الشيخ ما بين 20-28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والضغط 1009 مللى بار والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومتر وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

على جانب آخر تم إعادة فتح موانى السويس والزيتيات واستئناف الحركة الملاحية ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية .