إطلاق سجل مندوبى التأسيس الإلكترونى على موقع الهيئة العامة للاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سجل إلكترونى لقيد مندوبى التأسيس الإلكترونى المعتمدين لديها وذلك بعد إجتياز هؤلاء المندوبين للبرنامج التأهيلى الأول"مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، والذى ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا البرنامج يأتى فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نحو تفعيل منظومة التحول الرقمى بالوزارة والهيئة، حيث يستهدف البرنامج تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد" بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى الذى يرغب فى العمل فى هذا المجال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اطلاق هذا السجل كخطوة أولى فعلية لإنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات المستثمرينInvestors Services Network (ISN) تمهيدا لتقديم كافة خدمات الاستثمار إلكترونيا وإلغاء التعامل الورقى فى توفير هذه الخدمات، وذلك بعد تأهيل واعتماد المهنيين الذين يعملون كوسطاء بين المستثمرين والهيئة ومنهم مندوبى التأسيس الإلكترونى المعتمدين.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا السجل سوف يساعد على سهولة تواصل المستثمرين مع هؤلاء الوسطاء بما يمكن المستثمرين من إنهاء إجراءات أعمالهم بعد استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وسوف يتم ربط هذا السجل بخريطة مصر الاستثمارية، مع متابعة وتقييم أداء الحاصلين على اعتماد الهيئة للعمل فى مجال الاستثمار وفقا لمعايير محددة تأخذا بعين الاعتبار مدى تعاونهم مع موظفى الهيئة فى إنهاء خدمات المستثمرين إلكترونيا فضلا عن استطلاع رأى المستثمرين أنفسهم فى هذا الأداء، وذلك كله بهدف تصنيفهم وفقا لأدائهم وتحقيقا لإعتبارات الكفاءة والفعالية.

الجدير بالذكر، أن مركز شئون وكلاء المستثمرين قد تلقى أكثر من 350 طلب للمشاركة فى البرنامج المذكور منذ الاعلان عنه فى يناير الماضي، وتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة لعدد (300) مشارك، اضافة الى تنظيم مركز شئون وكلاء المستثمرين خمس دورات تأهيلية للبرنامج المذكور خلال الفترة الماضية تم من خلالها تأهيل واعتماد عدد (100) مشارك يتضمن بياناتهم السجل المذكور، والمتاح على موقع الإلكترونى للهيئة على هذا الرابط: isn.gafinet.org.eg.

وللمزيد من الاستفسار حول هذا السجل والبرنامج المؤهل له، يتعين الاتصال التليفونى فقط بمركز خدمة العملاء "الكول سنتر" بالهيئة عبر الخط الساخن 16035.