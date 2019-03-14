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أسهم أوروبا تسجل ذروة 5 أشهر بعد رفض خروج بريطانى دون اتفاق

الخميس، 14 مارس 2019 12:17 م
أسهم أوروبا تسجل ذروة 5 أشهر بعد رفض خروج بريطانى دون اتفاق جولدمان ساكس
رويترز
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سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها فى خمسة أشهر خلال المعاملات الصباحية اليوم الخميس بعد أن صوت البرلمان البريطانى بالرفض على خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
 
لكن أجواء الحذر ظلت تخيم على الأسواق قبيل تصويت آخر مهم مقرر صباح اليوم على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
 
وفى الساعة 0817 بتوقيت جرينتش كان المؤشر يوروفرست 300 الأوروبى مرتفعا 0.3 بالمئة فى حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1 بالمئة، وشهد الجنيه الاسترلينى انخفاضا مماثلا بعد مكاسبه فى الجلسة السابقة.
 
وكتب محللو جولدمان ساكس "نتوقع الآن فرصة نسبتها 60 بالمئة (ارتفاعا من 55 بالمئة) لإقرار نسخة قريبة من اتفاق الخروج الحالى لرئيسة الوزراء فى نهاية المطاف" مضيفين أن احتمال الخروج دون اتفاق انخفض إلى خمسة بالمئة.
وكان سهم لوفتهانزا هو الأسوأ أداء بعد نشر نتائج الشركة متضمنة انخفاض أرباح التشغيل 11 بالمئة فى الربع الأخير من 2018.
 
وتصدر سهم جي.إي.ايه الألمانية المكاسب بصعوده 8.3 بالمئة بعد ترحيب المستثمرين بنتائج الشركة.
 
 

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