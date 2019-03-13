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"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:28 م
"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
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أكدت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة، أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية" للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى الـ27 محافظة وصل الى أكثر من 39 مليون مواطنًا، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إنه تم الانتهاء من مسح 8 ملايين مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة.

وأوضحت أن المتخلفين بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية يمكنهم التحليل وفرصهم ما زالت متواجدة، مضيفة أن عمليات المسح الطبى سبقها حملات للتوعية كبرى بأمراض الضغط والسكر وفيروس سي، وكل مواطن أصبح له ملف صحى حول حالته الصحية".

 

 

 

 

 


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100 مليون صحه

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