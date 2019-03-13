وكيل "تعليم كفر الشيخ" توجه بسرعة إنهاء خطط الإخلاء المدرسى وإدارة الأزمات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليمات مشددة بسرعة إنهاء خطط الإخلاء المدرسى وإعداد خطة إدارة الأزمات فوراً وأخر موعد للانتهاء منها غداً الخميس .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتور سلامه الويشى المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله مدير الشئون التنفيذية، ومديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الوزارية.

كما شددت كشك، خلال الاجتماع على إرسال الهيكل الإدارى لكل إدارة تعليمية تشمل كل العاملين بالإدارة ووظيفة كل منهم ومؤهله، مُحملة مدير عام الإدارة التعليمية التقصير أو التأخير فى استيفاء وإرسال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالإدارة .

وقالت وكيل الوزارة، إنها شددت على مراجعة موقف التابلت بجميع مدارس الإدارات والتأكد من تسليمها وحل مشكلة طلاب الخدمات وتسليمهم جهاز التابلت مطالبة بسرعة إرسال بيانات بذلك .

وأضافت وكيل الوزارة، إنها شددت على متابعة تدريب معلمى المدارس الثانوية داخل قاعات التدريب بجميع الإدارات التعليمية، كما أنها شددت على الاستعداد لعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر عقده خلال الفترة من 24 مارس حتى 4 أبريل المقبل، مشددة على إعداد كشوف بأسماء الطلاب يضم رقم المسلسل للتابلت الخاص بكل طالب أو كوده، وشددت على منع مصاحبة كاميرات التصوير أو المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، مؤكدة أنه وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيقتصر إجراء الامتحانات التدريبى على طلاب المدارس الحكومية والخاصة فقط ، أما طلاب الصف الاول نظام المنازل والخدمات والسجون يمكنهم التدريب على الامتحان بعد تحميله على موقع الوزارة،ولا يخضع طلاب الدمج ويسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الإمتحان فى تلك المادة ، وتعد المدرسة تقرير يومى شامل عن سير الامتحان.