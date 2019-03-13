video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم كفر الشيخ" توجه بسرعة إنهاء خطط الإخلاء المدرسى وإدارة الأزمات

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:18 ص
وكيل "تعليم كفر الشيخ" توجه بسرعة إنهاء خطط الإخلاء المدرسى وإدارة الأزمات اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليمات مشددة بسرعة إنهاء خطط الإخلاء المدرسى وإعداد خطة إدارة الأزمات فوراً وأخر موعد للانتهاء منها غداً الخميس .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتور سلامه الويشى المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله مدير الشئون التنفيذية، ومديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الوزارية.

كما شددت كشك، خلال الاجتماع على إرسال الهيكل الإدارى لكل إدارة تعليمية تشمل كل العاملين بالإدارة ووظيفة كل منهم ومؤهله، مُحملة مدير عام الإدارة التعليمية التقصير أو التأخير فى استيفاء وإرسال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالإدارة .

وقالت وكيل الوزارة، إنها شددت على مراجعة موقف التابلت بجميع مدارس الإدارات والتأكد من تسليمها وحل مشكلة طلاب الخدمات وتسليمهم جهاز التابلت مطالبة بسرعة إرسال بيانات بذلك .

وأضافت وكيل الوزارة، إنها شددت على متابعة تدريب معلمى المدارس الثانوية داخل قاعات التدريب بجميع الإدارات التعليمية، كما أنها شددت على الاستعداد لعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر عقده خلال الفترة من 24 مارس حتى 4 أبريل المقبل، مشددة على إعداد كشوف بأسماء الطلاب يضم رقم المسلسل للتابلت الخاص بكل طالب أو كوده، وشددت على منع مصاحبة كاميرات التصوير أو المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، مؤكدة أنه وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيقتصر إجراء الامتحانات التدريبى على طلاب المدارس الحكومية والخاصة فقط ، أما طلاب الصف الاول نظام المنازل والخدمات والسجون يمكنهم التدريب على الامتحان بعد تحميله على موقع الوزارة،ولا يخضع طلاب الدمج ويسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الإمتحان فى تلك المادة ، وتعد المدرسة تقرير يومى شامل عن سير الامتحان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: دورات للطلاب على كيفية إطفاء الحرائق

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

خطة الاخلاء المدرسى

وكيل تعليم كفر الشيخ

الهيكل الادارى

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة