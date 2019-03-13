وزير الخارجية السلوفينى: سنواصل تقديم الدعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد جمعة

قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار إن بلاده ستواصل التعاون وتوفير المعلومات خلال تعاونها مع مصر لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبى.

وبدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السلوفيني، أن هناك قدر من التحالفات التى تشارك فيها مصر لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية عبر التعامل مع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تناول قضية مكافحة الإرهاب عبر تجديد الخطاب الدينى وملاحقة العناصر الممولة للتنظيمات الإرهابية ومواجهة الدول التى تستخدم الإرهابيين لتحقيق مكاسب سياسية، منتقدا احتضان بعض الدول لإرهابيين على أراضيها وتوفير منصات سياسية وإعلامية لدعم نشاطات الجماعات الإرهابية.

وحول الأوضاع فى الأراضى المحتلة، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل لحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يدفع مصر لتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذى لديه أدوات يمكن أن تدفع نحو تعزيز الحل ودعم حل الدولتين.