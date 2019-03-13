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الأربعاء، 13 مارس 2019 12:51 م
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وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لتوخى الحذر عند زيارة مناطق فى الهند

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:23 م
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لتوخى الحذر عند زيارة مناطق فى الهند بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخى الحيطة والحذر عند زيارة بعض المناطق فى الهند لانتشار الجريمة والإرهاب فيها.

وناشد مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقعه الرسمى اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم السفر إلى الشطر الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير نظرًا لنشوب اضطرابات مدنية.

كما حذرت من الاقتراب من الحدود الهندية-الباكستانية بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات بسبب احتمالية اندلاع صراع مسلح.

وتم حظر موظفى الحكومة الأمريكية من السفر إلى مدن هندية من بينها آسام وأروناتشال براديش وميزورام وناجالاند وميجالايا ومانيبور بدون ترخيص خاص.

 


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انتشار الجريمه

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