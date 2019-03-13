ورشة عمل للبحوث الفلكية عن الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى يوم 14 مارس 2019 ورشة عمل بعنوان "الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية"، بمقر المعهد.

وأشار القاضى إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض تكنولوجيا رصد وتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى ولاسيما فى ظل زيادة أعداد الحطام الفضائى وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة، مضيفا أن الورشة ستتناول عددا من الموضوعات منها: طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى وخاصة استخدام الرصد البصرى، ومدى الاستفادة من الرصد فى حسابات مدارات هذه الأجسام ودراسة احتمالية التصادم مع بعضها البعض أو مع الأقمار العاملة والذى بدوره يساعد فى المحافظة على الأقمار الصناعية العاملة.

ويشارك فى فعاليات الورشة خبير من معهد كيلدش للرياضيات التطبيقية بموسكو بروسيا ورئيس الشبكة العلمية الدولية للرصد البصرى، ونخبة من العلماء المصريين فى هذا المجال.