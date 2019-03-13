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الأربعاء، 13 مارس 2019 10:38 ص
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نيكى يهبط جراء ضعف طلبيات الآلات ومخاوف الانفصال البريطانى

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:36 ص
نيكى يهبط جراء ضعف طلبيات الآلات ومخاوف الانفصال البريطانى المؤشر نيكى القياسى
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على الآلات أسهم الشركات المصنعة والمصدرة لها للهبوط، فيما أقبل المستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على جنى الأرباح.

كما كان أداء الأسهم المالية، التى تستفيد من ارتفاع العائدات، ضعيفا مع تراجع العائد على السندات الامريكية تحت ضغط بيانات التضخم الضعيفة، مما يدعم التوقعات بأن يبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكى) أسعار الفائدة دون تغيير العام الجارى.

وانخفض المؤشر نيكى 1% ليغلق عند 21290.24 نقطة، بعدما ارتفع 1.8% فى اليوم السابق.

وهبطت طلبيات الآلات اليابانية فى يناير بأسرع وتيرة فى 4 أشهر، فى ظل حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين التى أضرت بالتجارة العالمية وقلصت الطلب من قطاعى السيارات ومعدات الاتصالات فى البلاد.

ومن بين شركات صناعة معدات الرقائق، فقد سهم أدفانتست 2.3% وطوكيو إلكترون 1.3% وتى.دى.كيه كورب 3.5% وهيتاشى 2.9%. وبالنسبة لشركات صناعة السيارات، نزل سهما مازدا موتور وسوبارو 1.4% لكل منهما. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% لينهى الجلسة عند 1592.07 نقطة.

 

 


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