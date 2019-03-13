video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر خطة محافظة القاهرة لنقل جماهير بطولة أمم إفريقيا داخل 9 أحياء

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 ص
ننشر خطة محافظة القاهرة لنقل جماهير بطولة أمم إفريقيا داخل 9 أحياء أتوبيسات هيئة النقل العام - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص عدد من خطوط هيئة النقل العام لخدمة جماهير الكرة، ضمن استعدادات العاصمة لبطولة الأمم الإفريقية التى فازت مصر بتنظيمها لهذا العام، حيث تربط تلك الخطوط ميادين القاهرة بأماكن إقامة المباريات.

 

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد خطة توزيع الأتوبيسات لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة الى أماكن إقامة المباريات بأحياء المنطقة الشرقية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وأضاف نائب المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة لظهور بالعاصمة بالمظهر اللائق، كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا وليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات فقط ولكن بكافة أحياء العاصمة.

 

وينشر "اليوم السابع" عدد الأتوبيسات التى تخدم مواطنى أحياء المنطقة الشرقية لنقلهم لاستادى القاهرة والدفاع الجوى.

 

خطة النقل العام
خطة النقل العام

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة لمتابعة استعدادات البطولة الإفريقية

محافظة القاهرة

النقل

جماهير الكرة

بطولة الأمم الأفريقية

امم افريقيا




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة