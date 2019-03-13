ننشر خطة محافظة القاهرة لنقل جماهير بطولة أمم إفريقيا داخل 9 أحياء

أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص عدد من خطوط هيئة النقل العام لخدمة جماهير الكرة، ضمن استعدادات العاصمة لبطولة الأمم الإفريقية التى فازت مصر بتنظيمها لهذا العام، حيث تربط تلك الخطوط ميادين القاهرة بأماكن إقامة المباريات.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد خطة توزيع الأتوبيسات لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة الى أماكن إقامة المباريات بأحياء المنطقة الشرقية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف نائب المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة لظهور بالعاصمة بالمظهر اللائق، كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا وليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات فقط ولكن بكافة أحياء العاصمة.

وينشر "اليوم السابع" عدد الأتوبيسات التى تخدم مواطنى أحياء المنطقة الشرقية لنقلهم لاستادى القاهرة والدفاع الجوى.