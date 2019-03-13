موسكو: واشنطن تتلاعب بعدد الأسلحة الداخلة ضمن معاهدة "ستارت"

موسكو(أ ش أ)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتلاعب بالأرقام، وأنها لم تحتسب بشكل غير قانونى نحو 100 من الأسلحة التى تدخل ضمن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، بالرغم من التزامها بالعدد الإجمالى للأسلحة ضمن هذه المعاهدة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من أن واشنطن تؤكد أن الجانب الأمريكى تمكن من "التقيد" بالعدد الإجمالى من الصواريخ المنصوص عليه فى معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إلا أنها فعلت ذلك عن طريق التلاعب بالأرقام.

وأضاف البيان أن التزام واشنطن بالمؤشرات المطلوبة فى المعاهدة المذكورة لم يتم بسبب تخفيضات حقيقية فى الأسلحة، وإنما بسبب عدم احتسابها بشكل أحادى الجانب وغير قانونى لنحو 100 من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.. مؤكدا أن هذه مشكلة خطيرة، وأن النظر فى تمديد المعاهدة لن يكون له قيمة بدون حلها.