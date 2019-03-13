موجز6.. السيسى يرحب بجهود دعم التعاون العسكرى بين مصر وتنزانيا

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يرحب بجهود دعم التعاون العسكرى بين مصر وتنزانيا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





نائب رئيس نيسان: نتعاون مع الحكومة لتصبح مصر دولة بارزة فى تصنيع السيارات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "بيامين كارجار" النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفداً من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

السودان: عمر البشير يجرى تعديلا وزاريا

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء ،أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرى تعديلا وزاريا ، شمل تعيين ما لا يقل عن 15 وزيرا جديدا .

تعرف على 165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع 93 كنيسة و72 مبنى بإجمالى 165 كنيسة ومبنى .

ننشر حيثيات النقض بتأييد سجن سيد مشاغب وآخرين فى أحداث "الدفاع الجوى"

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حيثيات حكمها بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لسيد مشاغب القائد بألتراس الزمالك "وايت نايتس"، و10 متهمين آخرين فى أحداث أستاد الدفاع الجوى، والتى وقعت أثناء مباراة الزمالك وانبى فى 8 فبراير 2015

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون فى دورى أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة الأسبانى فى العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، أولمبيك ليون فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو".

الاتصالات: الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين

أعلن محمد إبراهيم المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون "أوبر وكريم"، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء، ومن المنتظر صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.

فيديو .. للأطفال أحكامهم.. ابن "يربط" قدم أبيه لمنعه من الخروج والسهر

تقدم أحد القراء بفيديو كوميدى بشكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع يستغيث بأصدقائه، حيث قام ابنه "محمد" بتقييد قدمه مع قدم الابن لمنعه من الخروج والسهر مع الأصدقاء وتركه فى المنزل.

شاهد فى دقيقة.. بعد 230 يوما.. ماذا قدم فرجانى ساسى مع الزمالك

جاء الهدف الذى أحرزه فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك فى مرمى جورماهيا الكينى فى الكونفدرالية الأفريقية ليكون ثانى الأهداف الأفريقية التى يسجلها اللاعب مع الفريق الأبيض .

وزير الخارجية السلوفينى: سنواصل تقديم الدعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبى

قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار إن بلاده ستواصل التعاون وتوفير المعلومات خلال تعاونها مع مصر لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبى.

السيسى يرحب بجهود دعم التعاون العسكرى بين مصر وتنزانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "حسين موينى" وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانى، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى سفير تنزانيا بالقاهرة.

زيدان يوجه رسالة مؤثرة لنجوم ريال مدريد فى أول مران.. صور

قاد الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى المران الجماعى الأول للملكى، بعد تولي المسئولية بشكل رسمى خلفاً للأرجنتينى سانتياجو سولاري التى تمت إقالته مؤخراً.

وزير الكهرباء من البرلمان: صرفنا 47 مليارا على شبكات النقل خلال 4 سنوات

أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك خطة لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، ووزارة التخطيط رصدت 1,7 مليار جنيه على مستوى الجمهورية لتحويل الخطوط الجوية لأرضية.

بايرن ميونخ ضد ليفربول.. الريدز يبحث عن أول فوز أوروبى خارج آنفيلد

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لوضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التى يتعرض لها خارج ملعب "آنفيلد"، بمسابقة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

فيديو.. "الإفتاء" عن حكم الزواج بدون ولى: يجوز حال تعنت الأهل دون وجه حق

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الزواج بدون ولى، جاء فى نصه: ( أريد الزواج بشخص على دين وخلق، وإخوتى يتعنتون فى الرفض.. فماذا أفعل فى مسألة الولاية؟).

حلوة يابلدى.. المطربة ديلارا كازيموفا تواصل ترويجها للسياحة من محمية رأس محمد

بالرغم من مغادرتها مدينة شرم الشيخ منذ أكثر من أسبوع، مازالت المطربة الأذربيجانية العالمية ديلارا كازيموفا، حريصة على ترويج السياحة المصرية وإبراز سحر وجمال الطبيعة فى المدينة الساحلية.

السيسي يؤكد مساندة مصر لاستعادة استقرار جنوب السودان.. ويتسلم رسالة سلفا كير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية فى دولة جنوب السودان، برئاسة توت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير جنوب السودان بالقاهرة.

التموين: مستمرون فى صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات استمرار صرف الخبز المدعم للفئات غير المستحقة وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث يتم حذف السلع التموينية فقط حتى الآن، مع عدم المساس بمحدودى الدخل، وأن ما يؤكد ذلك استمرار الوزارة فى استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا.

تحديات السوشيال ميديا تصل إلى الكتب.. مثقفون عرب يرشحون كتب وروايات للقراءة × 7 أيام.. وزير خارجية الإمارات ينضم ويطرح "أولاد حارتنا" و"الخبز الحافى"..الكلاسيكيات وروايات نوبل والبوكر العربية تحتل الصدارة.. صور

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات عبر السوشيال ميديا مثل تحدى "كيكى" وغيرها، وكان تقتصر هذه التحديات على الإمتاع فقط من خلال قدرة الشخص على تنفيذ هذا التحدى ومن ثم نشره، وفى محاولة لإيجاد تحدى بشكل مختلف ومفيد أطلق جمهور وعشاق القراءة فى العالم العربى، تحدى جديد لنشر صور أغلفة 7 كتب استمتع المرشح بقراءتها، ولهذا فهو ينصح بقراءتها دون ذكر الأسباب أو تقييم هذه الكتب، ووفقا لهذا يقوم المرشح بتحدى شخص آخر يومياً مع كل تغريدة لمدة أسبوع، للقيام بنشر غلاف كتاب ينصح بقراءته.

خلال استقباله وزير خارجية سلوفينيا.. السيسى يستعرض جهود مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. ويؤكد: إعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة يمثل الأساس الحتمى لنجاح أية جهود سياسية تهدف إلى تحقيق التسوية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ميرو سيرار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفيرة سلوفينيا بالقاهرة.