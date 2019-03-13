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مختطف طفلة بنى سويف: والدها راجع بفلوس من دولة عربية فساومته بالمال

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:09 م
مختطف طفلة بنى سويف: والدها راجع بفلوس من دولة عربية فساومته بالمال المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي ـ بني سويف أيمن لطفي
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فكر عاطل في حيلة ماكرة للحصول على المال بطريقة سريعة، حتى وسوس له الشيطان باختطاف طفلة جاره ومساومة أسرتها بالمال.
 
وقال المتهم في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق ـ بعد القبض عليه، استعنت بصديقي، وخططت لاختطاف الطفلة، حيث إن والدها يعمل في إحدى الدول العربية ولديه أموال، ويستطيع سداد الفدية.
 
وأضاف المتهم استأجرت شقة في بنى سويف الجديدة، لإخفاء المجنى عليها عقب اختطافها لطلب الفدية، وتمكنا من اختطافها أثناء تواجدها بأحد شوارع القرية وتوجهنا بها للشقة واستعنا بسيدة للاتصال بوالدها ومساومته على المال، حيى لا يتم القبض علينا.
 
وتلقى مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من "محمد.ع" بغياب ابنته "الطفلة شروق" من أمام منزله، ثم تلقى مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة على هاتفه المحمول طلبت منه مبلغ مائتى ألف جنيه مقابل إعادتها.
 
وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة "عبدالرحمن.م" "عامل" ُمقيم الفشن، و"محمود.م" عامل، ومُقيم العسيرات بسوهاج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير الطفلة المختطفة.

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