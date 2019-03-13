محافظ القليوبية يناقش استعدادات احتفالية عيد الأم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطارق عمران وكيل وزارة الثقافة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية عيد الأم والتي تنظمها المحافظة خلال هذا الشهر.
وأكد المحافظ، أنه من المقرر تكريم الأمهات التي تم اختيارهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي انطبقت عليهم شروط المسابقة، حيث أعطى تعليماته بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لإقامة احتفالية تليق بعظيمات مصر وتجهيز فقرات مميزة تدخل البهجة علي قلوب الأمهات الحاضرات والتنسيق لتجهيز عدد من الهدايا القيمة التي ستقدم للأمهات أثناء تكريمهم.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة