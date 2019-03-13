محافظ القليوبية يناقش استعدادات احتفالية عيد الأم

وأكد المحافظ، أنه من المقرر تكريم الأمهات التي تم اختيارهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي انطبقت عليهم شروط المسابقة، حيث أعطى تعليماته بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لإقامة احتفالية تليق بعظيمات مصر وتجهيز فقرات مميزة تدخل البهجة علي قلوب الأمهات الحاضرات والتنسيق لتجهيز عدد من الهدايا القيمة التي ستقدم للأمهات أثناء تكريمهم.