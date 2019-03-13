محافظ القاهرة يعلن البدء فى إنشاء مشروع أهالينا 2 على مساحة 15 فدان

كتب سيد الخلفاوى

تفقد محافظ القاهرة مشروع أهالينا 1 ، بمدينة السلام وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة، التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ ثلاثة شهور فى إطار المشروعات التى تقيمها المحافظة خصيصاَ لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية .

وأثنى خلالها المحافظ على جهود القوات المسلحة فى تنفيد المشروعات الخدمية بمحافظة القاهرة فى زمن قياسى والتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التى واجهت إقامة المشروع ، والذى ضم 25 عمارة سكنية من 12 دور مزودة بعدد 2 مصعد كهربائى بإجمالي 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة ، بالإضافة الى انشاء 104 محل مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات ، وجارى تسليم المستحقين لها طبقاَ للجدول الزمنى وتم الانتهاء من تسليم 147 حالة من المرحلة الاولى من اجمالى 167 مستحق بالمرحلة الأولى ، وجارى استكماله.

وأشار المحافظ بأن المنطقة المركزية العسكرية بدأت بالفعل فى التجهيز لإقامة مشروع اهالينا 2، المقام على مساحة 15 فدان وإعداد المخطط التفصيلى بالتعاون مع جامعة عين شمس ، ويضم المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابق بكل طابق أربع وحدات سكنية ، بالإضافة الى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ ، بالإضافة الى مدرسة تعليم اساسى تضم 33 فصل تعليمى ، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومناطق خضراء وأماكن انتظار سيارات ومركز شباب على مساحة 7300م2 لخدمة المشروعين أهالينا (1) ،(2) والمزمع الانتهاء منه خلال عام .

وأكد المحافظ على تقديره الخاص لكافة الكيانات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال الوطنيين الذين ساهموا فى إقامة المشروع من اجل توفير مسكن ملائم وآمن لسكان المناطق العشوائية الخطرة والقضاء عليها بما يضمن حياة كريمة والارتقاء بالعاصمة وسكانها .

وخلال الجولة قام المحافظ ومرافقيه بتسليم 4 أسر من المستحقين وحداتهم السكنية مفروشة بالكامل وسط فرحة عارمة من السكان المنتقلين للمشروع.