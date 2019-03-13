محافظ الغربية: 600 ألف جنية قيمة الأعمال بقرية ميت الليث ضمن مبادرة حياه كريمة

الغربية – عادل ضرة

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية تنفيذ أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية ميت الليث مركز السنطة والتى تعد ثانى القرى الأكثر إحتياجاً من 9 قرى تم إختيارهم كمرحلة أولى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على مواطنى القرية، حيث تتجاوز قيمة أعمال المبادرة فى القرية 600 ألف جنيه وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

وخلال الحفل أكد محافظ الغربية على اهتمامه الكبير بتنظيم العمل المجتمعى لتلبية كافة مطالب واحتياجات المواطنين، مشيراً إلى اهتمامه بالوصول بكافة الخدمات إلى القرى والعزب على غرار الخدمات التى تقدم فى المدن.

وأوضح خلال اللقاء أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتغطية محافظة الغربية بالصرف الصحى فى عام 2020.

كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل المشاركين فى تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة " التى تعود بالنفع المباشر على المواطنين البسطاء.

كما قام محافظ الغربية خلال الحفل بتوزيع 81 مساعدة مالية بقيمة 1000 جنية للأسرة الواحدة و100 لحاف و100بطانية و6 رابطة عبارة عن (بطانية – مرتبة – مخدة – حصيره) و 2 جهاز عروسه و3 غسالات و2بوتجاز، وتشمل المبادرة أيضاً تنفيذ 8 عمليات جراحية لأهالى القرية وأيضاً إعادة تأهيل وتسقيف 15 منزل بالقرية وعمل 3 وصلات مياه بالقرية.

وعقب الاحتفالية تفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التى تنظمها جمعية قلوب أصحاء التى تقوم بالكشف المبكر عن روماتيزم القلب لأطفال القرية من سن 5 سنوات إلى 15 سنة.

كما تفقد أيضاً المنازل المقرر إعادة تأهيلها وعمل أسقف لها، حيث أكد على تنفيذ كافة مطالب المواطنين وسرعة تنفيذ كافة الأعمال بهذه المنازل حسب احتياجاتها الفعلية.

وأثناء تفقد المحافظ لأحد المنازل وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لصاحبة المنزل تلبية لرغبتها فى الإنفاق على نفسها، مؤكداً على مساندته لها.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه مدير مديرية الصحة بالكشف على أحد الأطفال وتقديم الرعاية الصحية له، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من المواطنين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل.

وبناءً على شكوى المواطنين بعدم توافر مياه الرى بترعة القرية، وجه المحافظ وكيل وزارة الرى بالمتابعة الدورية لنوبات المياه فى الترعة للتأكد من وصولها لجميع المزارعين.

كما أكد على رئيس مركز ومدينة السنطة بالتنسيق مع أحد مواطنى الشارع الدائرى بالقرية للتأكد من صلاحية المساكن بالشارع لإدخال خط مياه الشرب وفى حالة صلاحيتها يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل المياه إلى الشارع.

وفى نهاية الجولة تفقد محافظ الغربية نقطة الفحص الطبى الخاصة بمبادرة "100 مليون صحة" لمتابعة انتظام العمل فى المبادرة وتوافر كافة المستلزمات الطبية، والتقى مع المواطنين وحثهم على المشاركة فى المبادرة حتى تحقق الهدف منها وهو الغربية خالية من فيروس سى والاطمئنان على صحتهم.

وأثناء مرور محافظ الغربية فى عودته على قرية شبراقاص أستوقفه أحد المواطنين الذى أشتكى من عدم إنهاء موظفى مكتب التوثيق بالقرية إجراءات عمل توكيل لوالدته و أنتقل المحافظ إلى مكتب التوثيق وتواصل مع مسئول المكتب وتم الانتهاء من عمل التوكيل.