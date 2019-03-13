محافظ الغربية: محاسبة المقصرين فى تنفيذ أعمال الرصف وسحب الأعمال منهم

الغربية – عادل ضرة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه لن يتم إستلام أى أعمال من المقاولين إلا بعد التأكد التام من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المتعارف عليها.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ الغربية اليوم على قياس منسوب إرتفاع الرصف بعدد من شوارع طنطا (شارع الأشرف و3 شوارع فرعية) للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد المحافظ أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المقاولين الذين يخالفوا المعايير القياسية فى تنفيذ الأعمال سحب الأعمال المسندة إليهم، مشدداً على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بمتابعة الأعمال المسندة للمقاولين فى جميع مراحل العمل لضمان العمل وفق الإشتراطات والمعايير الموضوعة فى كراسات الشروط.

كما وجه مدير مديرية الطرق التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة وأخذ مقاسات لطبقات الرصف بالشوارع التى تم الإنتهاء من رصفها بإستخدام الجهاز الذى تم شرائه لهذا الغرض وعمل تقرير مفصل عن كل شارع.