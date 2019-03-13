محافظ الدقهلية: افتتاح حديقة حيوان المنصورة أكتوبر المقبل وتأجير 12 محلاً بها

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاربيم محافظ الدقهلية، أنه تقرر فتح باب التأجير لعدد 12 محلا تمثل المرحلة الأولى من بين 45 محلا يضمها مشروع تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وذلك فى أول أبريل القادم.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قد عقد اجتماعا ظهر اليوم مع مسئولى الهيئة العربية للتصنيع التى تتولى تطوير حديقة الحيوانات، واستمع إلى شرح منهم عن مكونات المشروع بعد التطوير الذى يضم مجمعات للمطاعم وعدد من المحلات لعدد من الماركات العالمية لمختلف المنتجات، وكذلك تخصيص منطقة خاصة للأطفال داخل الحديقة.

وطلب شاروبيم تحديد مسارات خطوط المياه والصرف الصحى الخاصة بالحديقة وربطها مع شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحى بالمنطقة، وذلك بالاتفاق بين المسئولين بحى شرق المنصورة والهيئة العربية للتصنيع.

وقال شاروبيم إن عملية التطوير تتم وفقا للجدول الزمنى الموضوع فى السابق وأنه سيتم افتتاحها فى أكتوبر القادم لتعود متنفسا لأهالى المنصورة ولتصبح أحد المعالم الحديثة فى قلب المدينة.

وأضاف شاروبيم أنه سيتم اسناد المنشآت الجديدة فى الحديقة إلى شركة متخصصة لإدارة المجمعات التجارية بواسطة الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها المستثمر والمطور الرئيسي.