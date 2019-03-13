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الأربعاء، 13 مارس 2019 01:20 م
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محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة ويركد: 1.3 مليون شاركوا حتى الآن

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:06 م
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة ويركد: 1.3 مليون شاركوا حتى الآن محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة
كتب سيد الخلفاوى
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حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على متابعة فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية  خلال تفقده لأحد العيادات المتنقلة والمتمركزه  بجوار السجل المدنى بشارع الأهرام قام خلالها بمتابعة إجراء الفحوصات على المواطنيين والوقوف على السلبيات والعقبات التى تعترض الفريق الطبى .
 
ووجه المحافظ بالتيسير على المواطنيين ومد ساعات العمل وتواجد مسؤل من الوحدة المحلية التى تتواجد بها العيادات المتنقلة لتذليل اى عقبة تواجه سير اجراء المسح الطبى على المواطنين.
 
وأكد راشد على أن فاعليات المبادرة بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنيين حيث تم توقيع المسح الطبى على 1,3 مليون مواطن بالمحافظة حتى الآن لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى لحوالى 5.3 مليون مواطن بالمحافظة من خلال 1730فريق طبى بالإضافة الى 53 عيادة متنقلة بانحاء المحافظة للتيسير على المواطنين .
 
وأضاف أن المحافظة قامت بتخصيص غرف لاستقبال الشكاوى من المواطنين وكبار السن والسيدات للتسهيل عليهم فى اجراء المسح الطبى داخل كل مركز ومكتب صحى يستقبل المواطنين بالمبادرة .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة.
 
حرص المحافظ علبى الوقوف وسط المواطنين فى طوابير الكشف للأستماع الى مطالبهم وإزاله اى معوقات تواجههم خلال أجراء المسح الطبى . 
 
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (2)
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (2)

محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (3)
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (3)

محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (1)
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (1)

محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (1)
محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة (1)

 


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