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متحدث الوزراء: نأمل فى رفع الصادرات المصرية لـ 50 مليار دولار بحلول 2025

الأربعاء، 13 مارس 2019 08:44 م
متحدث الوزراء: نأمل فى رفع الصادرات المصرية لـ 50 مليار دولار بحلول 2025 خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تشكيل رئيس الوزراء لجنة وزارية مصغرة برئاسته لاستقبال المستثمرين الأجانب الذين يزورون مصر، معربًا عن أمله فى رفع الصادرات المصرية من 26 مليار دولار، لـ 50 مليار دولار بحلول 2025.

 

 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إلى أن رئيس الوزراء التقى خلال الفترة الماضية بمستثمرين ألمانيين وأمريكيين ويابانيين، وشهت هذه اللقاءات بعض الشكاوى، ومن هنا جاءت فكرة هذه اللجنة.

 

بدوره اقترح خالد أبو بكر، بتواجد رؤساء المصالح الحكومية، كرئيس مصلحة الجمارك الشهر العقارى، وغيرهما ضمن هذه اللقاءات، بجانب تواصل هذه المصالح مع المستثمرين الكبار، فيما عقب متحدث الوزراء، قائلًا: "لا يوجد مانع من وجود هؤلاء لأنهم أكثر دراية بحكم وجودهم على أرض الواقع، وسنعمل على هذه الفكرة ونطورها لوجودهم، كما سنبحث فكرة التواصل مع المستمثرين الكبار من خلال المصالح الحكومية".

 

كما كشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بالمجالس التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الاستراتيجية الجديدة لتحديد الصادرات المصرية، معربًا عن أمله أن تساهم هذه الإجراءات فى رفع الصادرات من 26 مليار جنيه، لـ 50 مليار دولار بحلول 2025.

 


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