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"قمر رجب" قرب الشقيقات السبع ألمع نجوم "عنقود الثريا" فى سماء الوطن العربى

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:25 ص
"قمر رجب" قرب الشقيقات السبع ألمع نجوم "عنقود الثريا" فى سماء الوطن العربى "قمر رجب" قرب نجوم الشقيقات السبع
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء المنطقة العربية طوال الليل، وقوع القمر بالقرب من عنقود نجوم الثريا، والذى يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب أنها ألمع سبعة نجوم فى هذا العنقود.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والثريا سيظهران بالأفق الغربى، حيث سيقع العنقود إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، ولكن عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى، ولكن يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار الثنائى العينية، علما بأنه يمكن رؤيته من الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة.

 

وتابع التقرير، أنه بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من سحابة الغاز والغبار نفسها منذ حوالى 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف المليار لعمر الشمس، وهذه النجوم مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية، وتلك الأخوات تندفع سويًا عبر الفضاء، والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.


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