قطاع النقل يحافظ على ارتفاع بورصة دبى بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحا عدد 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.82 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 136.1 مليون سهم محققة ما قيمته 347.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2317 صفقات لـ28 سهما، وارتفع 8 أسهم، فيما انخفض 19 سهما، واستقر سهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.37%، ثم شركة أرامكس القابضة بنسبة 9.13%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.23%، ثم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.31%.