فيديو.. تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم شراء الموبايل المسروق

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم شراء الموبايل المسروق، جاء فى نصه: ( أحد الأشخاص قام بشراء شيء مسروق وهو يعلم أنه مسروق.. هل هذا حرام أم حلال؟).

وأجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (ضع تحت كلمة "يعلم" هذه مليون خط؛ لأن كلمة يعلم معناها أنه قاطع، وهذا القاطع يأتى من حاجتين: إما أن يرى الإنسان السارق وهو يسرق بنفسه، ويعلم أنه السارق، وإما أن يأتى السارق ويعلمك بسرقته فهل أنت شاري.. وفى هذه الحالة حرام شراؤه).