video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم شراء الموبايل المسروق

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:28 م
فيديو.. تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم شراء الموبايل المسروق دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم شراء الموبايل المسروق، جاء فى نصه: ( أحد الأشخاص قام بشراء شيء مسروق وهو يعلم أنه مسروق.. هل هذا حرام أم حلال؟).
 
 
وأجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (ضع تحت كلمة "يعلم" هذه مليون خط؛ لأن كلمة يعلم معناها أنه قاطع، وهذا القاطع يأتى من حاجتين: إما أن يرى الإنسان السارق وهو يسرق بنفسه، ويعلم أنه السارق، وإما أن يأتى السارق ويعلمك بسرقته فهل أنت شاري.. وفى هذه الحالة حرام شراؤه).
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم صيام الجمعة والسبت للقضاء

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم مخالفة شروط الزواج

الافتاء

فتوى

حكم شراء المسروق




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة