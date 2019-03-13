فيديو.. "الإفتاء" عن حكم الزواج بدون ولى: يجوز حال تعنت الأهل دون وجه حق

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الزواج بدون ولى، جاء فى نصه: ( أريد الزواج بشخص على دين وخلق، وإخوتى يتعنتون فى الرفض.. فماذا أفعل فى مسألة الولاية؟).

وأجاب الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (هنا نقدم نصيحتين، الأولى: محاولة إقناع إخوتك، لأن الزواج ليس ارتباط بين فردين فقط وإنما هو إرتباط لأسرتين، وأنت ستحتاجين لهم كسند فى حياتك فى مواجهة أي مشكلة، أما الثانية: فطالما أنهم يتعنتون دون وجه حق فأنت ثيب ويمكنك الزواج دون ولى وفقا لرأى الأحناف، وهذه ليست دعوة للزواج دون ولى، وإنما تكون فى حالة التعنت دون وجه حق).