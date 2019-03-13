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فيديو.. "الإفتاء" عن حكم الزواج بدون ولى: يجوز حال تعنت الأهل دون وجه حق

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:37 م
فيديو.. "الإفتاء" عن حكم الزواج بدون ولى: يجوز حال تعنت الأهل دون وجه حق الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الزواج بدون ولى، جاء فى نصه: ( أريد الزواج بشخص على دين وخلق، وإخوتى يتعنتون فى الرفض.. فماذا أفعل فى مسألة الولاية؟).
 
 
وأجاب الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (هنا نقدم نصيحتين، الأولى: محاولة إقناع إخوتك، لأن الزواج ليس ارتباط بين فردين فقط وإنما هو إرتباط لأسرتين، وأنت ستحتاجين لهم كسند فى حياتك فى مواجهة أي مشكلة، أما الثانية: فطالما أنهم يتعنتون دون وجه حق فأنت ثيب ويمكنك الزواج دون ولى وفقا لرأى الأحناف، وهذه ليست دعوة للزواج دون ولى، وإنما تكون فى حالة التعنت دون وجه حق).
 

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