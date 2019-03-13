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غدا.. مؤتمر لنقابة الأطباء حول أسباب رفض مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:57 م
غدا.. مؤتمر لنقابة الأطباء حول أسباب رفض مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفيا، غداً الخميس، لإعلان اعتراضات نقابة الأطباء، وأطباء الطب الطبيعى على تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الجديد، والتى قد تُـعرض صحة وحياة المرضى للخطر.
 
ويأتى ذلك بعدما قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، إعادة مشروع القانون النيابى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلى لجنة الشؤون الصحية مرة أخرى لدراسته والمناقشة بشأنه، لاسيما بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان على مشروع القانون.
 
 

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