video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عزل 10 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:26 ص
عزل 10 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء مطار القاهرة الدولى
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 10 ركاب مصريين وسودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء  .

 

البداية، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل  8 مصريين وشخصين سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي .

 

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب الـ10 بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي مستشفي الحميات .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

نائب رئيس السودان يغادر مطار القاهرة بعد زيارة قصيرة للبلاد

مطار القاهرة

الحجر الصحي

الحمي الصفراء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة