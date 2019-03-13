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عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.5 مليون طن

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:01 م
عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.5 مليون طن قناه السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 53 سفينة، بحمولة 4.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.9مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Ever gribe" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.6 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Ever golden" التى ترفع علم بنما، قادمة سريلانكا ومتجهة إلى هولندا بحمولة 222 ألف طن.

 

 


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