ضياء رشوان يعلن الاتفاق مع وزيرى الإسكان والأوقاف لتخصيص وحدات سكنية للصحفيين

كتب محمد السيد - تصوير عمرو مصطفى

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن النقابة ستتقدم بمشروع قانون لفرض رسم على الإعلانات، وليس ضريبة الدمغة، بنسبة تقارب الـ 5% تحصل لنقابة الصحفيين بحيث توفر مصدرا لها.

وأضاف ضياء رشوان خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه بمؤسسة الأهرام لإعلان برنامجه الانتخابى، أن النقابة ستعرض على الصحف الخاصة لتأتى وتأجر مقرا لها بأحد الأدوار بالنقابة، متابعا: "أول الخدمات التى يتطلع اليها الصحفيين هو العلاج، و مشروع العلاج وصل لمرحلة صعبة، وما سنقوم به إصلاح مشروع العلاج بتوسيع وإضافة مستشفيات، وسنطرح دراسة جديدة لمشروع العلاج".

وتابع: "تم التواصل مع وزير الطيران المدنى لإعادة التخفيض للصحفيين على طيران مصر للطيران، والاتفاق مع وزير الإسكان على تخصيص وحدات سكنية تتناسب مع أعضاء النقابة، والاتفاق مع وزير الأوقاف على تخصيص وحدات سكنية للصحفيين بجميع المحافظات".

وذكر الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن وزيرة الثقافة سترسل خلال يومين قائمة كاملة بكل ما سوف يعفى الصحفيين أو تخفيض لهم لكل ما تقدمه وزارة الثقافة.