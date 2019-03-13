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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:25 ص
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية مكبرة بقنا أسلحة نارية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، خلال حملات بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.

 

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق آلى، 1 بندقية خرطوش، 1 فرد روسى بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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