ضبط موظف بمستشفى يزور شهادات طبية تستخدم فى القضايا

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى المستشفيات بالبحيرة ، لقيامه بتزوير الشهادات والتقارير الطبية وترويجها على راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "حمادة.إ.ع –"فنى تسجيل طبى وإحصاء بإحدى المستشفيات الحكومية بالبحيرة والمسئول عن إستخراج التقارير الطبية - ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بإستغلال موقعة الوظيفى وتزوير الشهادات الطبية المرضية والتقارير الطبية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله ، وترويجها على راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.. متخذاً من المستشفى محل عمله مقراً لمزاولة نشاطة المؤثم ، حيث قام بإصطناع مستخرج رسمى (تقرير طبى) لـ"محمد . م " "طالب"- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية (منسوب صدوره لقسم شئون المرضى بالمستشفى) ، أثبت فيه على خلاف الحقيقة تعـرضه إلى إصــابة تزيد فترة علاجها عن واحد وعشرون يوماً ، ودخوله وخروجه من المستشفى إستند عليه الأخير فى تحرير محضر بقسم شرطة أول الرمل ، وتقديم التقرير ضد قائد السيارة رقم (س ر م – 4537) رغم علمه بكونه مزور.

وبإستدعاء قائد السيارة "عبدالرحمن . ح " صاحب محل ألبان - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، وبسؤاله قرر عدم إرتكابه لواقعة إصابة المذكور ، وأنه فوجئ بصدور حكم ضده فى القضية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن البحيرة ، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات ، وقرر الأول إستغلاله لموقعه الوظيفى وقيامه بتزوير الشهادات الطبية المرضية والتقارير الطبية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وترويجها على راغبى التعامل بها مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك ، وقرر الثانى حصوله على التقرير الطبى المزور من الأول والتقدم به ضد مالك السيارة المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.