video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة دمنهور للوقوف على جاهزيته

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:59 م
صور .. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة دمنهور للوقوف على جاهزيته اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة مركز شرطة دمنهور لمتابعة الأداء الشرطى والوقوف على مدى جاهزيته.

والتقى مدير أمن البحيرة بالضباط والأفراد بقسم الشرطة وطالبهم باليقظة التامة وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات.

كما وجه مدير أمن البحيرة بتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من المواطنين.

 

DSCN1817
 
DSCN1820
 
DSCN1821
 
DSCN1823
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن البحيرة يكرم أسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

مدير امن البحيرة

مركز شرطة دمنهور




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة