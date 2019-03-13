صور .. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة دمنهور للوقوف على جاهزيته

البحيرة - ناصر جودة

تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة مركز شرطة دمنهور لمتابعة الأداء الشرطى والوقوف على مدى جاهزيته.

والتقى مدير أمن البحيرة بالضباط والأفراد بقسم الشرطة وطالبهم باليقظة التامة وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات.

كما وجه مدير أمن البحيرة بتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من المواطنين.











