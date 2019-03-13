صور.. ماكرون يزور مقر الاتحاد الأفريقى فى إثيوبيا

رويترز

اجتمع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد، فى أديس أبابا اليوم الأربعاء، حيث يواصل زيارته لشرق إفريقيا.



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

وأبرمت إثيوبيا وفرنسا أول اتفاق تعاون عسكرى بينهما أمس الثلاثاء، وهو اتفاق يتضمن مساعدة الدولة غير الساحلية فى بناء قوات بحرية، فى الوقت الذى تسعى فيه باريس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثانى أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان.



ماكرون فى حديث مع فقيه

وفى الزيارة التى تستغرق 4 أيام إلى القرن الإفريقى، يتطلع ماكرون إلى الخروج عن تاريخ فرنسا الاستعمارى فى القارة وتنمية العلاقات في منطقة تباطأت خطاها فيها فى السنوات الأخيرة. ويريد ماكرون الاستفادة من مزيج من القوة الناعمة لباريس فى الثقافة والتعليم ومعرفتها العسكرية لمنحها موطئ قدم فى وقت تنفتح فيه إثيوبيا.



ماكرون يتحدث إلى رئيس المفوضية

ويضم الاتحاد الأفريقى، الذى يقع مقره الرئيسى فى أديس أبابا، 51 دولة ويعمل على توثيق عرى التكامل السياسى بين البلدان الأفريقية كما يشجع على الاستثمار فى القارة ويرسل قوات حفظ السلام إلى مناطق التوترات.



ماكرون مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى