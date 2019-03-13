شعبة الأدوية :مذكرة لوزيرى التجارة والمالية للتدخل لحل مشاكل القيمة المضافة لمصانع الأدوية

كتب إسلام سعيد

عقدت شعبة الأدوية فى الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء ندوة خاصة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك المعوقات والحلول بحضور أعضاء الشعبة وعدد من أصحاب الشركات والمصانع.

وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه تمت مناقشة القيمة المضافة، وتم السماع لوجهات نظر الشركات في تطبيق القيمة المضافة، وتمت مناقشة تطبيق القيمة المضافة علي المكملات الغذائية وكذلك الخليط ومدخلات الصناعة.

واشتكي عوف، من عدم حضور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، علي الرغم من توجيه الدعوة لها، متابعا:"عدم وجودها أكد أن هناك وجهة نظر لابد أن تطرح لحل المشكلة".

وأكد عوف، أنه سيتم رفع أول مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لعرضها علي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لإيجاد حلول لمشاكل صناعة الدواء.

وأوضح أنه بالنسبة لصناعة الدواء يطبق عليها قانون القيمة المضافة بطريقة مختلفة، حيث ينص القانون علي أن القيمة المضافة علي مدخلات الصناعة ويتم تحصيلها من العميل، أما في حالة الدواء فيتحمل القيمة المضافة المصنع مما يؤثر على قيمة الربح، ونطالب بإعادة النظر في الأمر.

وأشار عوف، أنه بالنسبة للدواء المستورد فهو معفي من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالمنتج المحلي وهو أمر غير عادل، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية.

وعن تفاصيل المذكرة المقدمة من الشعبة للاتحاد، كشف عن أنها تتركز على أهم المشاكل الخاصة بالقيمة المضافة للدواء المستورد وكذلك مشاكل تطبيق القيمة المضافة وعرض الملف علي لجنة الصحة بمجلس النواب.