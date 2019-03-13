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شاهد.. "مباشر قطر": "إدمان التجنيس" فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين فى اليمن

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر": "إدمان التجنيس" فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين فى اليمن تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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فضحت قناة "مباشر قطر"، إدمان تنظيم الحميدن لممارسات "التجنيس"، وجلب كل العناصر المتطرفة وشديدة الخطورة إلى أراضيها تحت مزاعم اللجوء السياسى، حيث أقدم تميم بن حمد على  أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018 الذى يقضى بتنظيم عملية اللجوء السياسى، يقوم بتجنيس عناصر من اليمن ولبنان تابعة لجماعات إرهابية.

ووفق التقارير الصادر عن قناة المعارضة القطرية، فأن النظام القطرى قد أقر قانون مشبوه عن تنظيم اللجوء السياسى خدمة لجماعة الإخوان الإرهابية بمصر وهو ما جعل الدوحة الوجهة الأولى للمتطرفين، والتربة الخصبة لنشر الأفكار الهادمة التى ترمى إلى تفكيك الوطن العربى، ونشر الحروب والنزاعات به.

من جانبه قال الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه ، إن النظام القطرى الإرهابى قام بتجنيس أكثر من ألفى شخص خلال عامان بما لا يتوافق مع قانون الدولة، وتابع: "تقارير دولية حقوقية أكدت أن النظام القطرى قام بشكل يخالف الأعراف والقوانين الدولية بتجنيس 20167 شخص من بينهم من بينهم 78 من مقربى جماعة عبد الملك الحوثى فى اليمن 139 من ميليشيات حزب الله فى لبنان  44 من أبناء غزة المقربين من حركة حماس وعدد آخر من مجهولى النسب منذ عام 2017 إلى الآن".


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