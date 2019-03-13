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الأربعاء، 13 مارس 2019 07:59 م
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شاهد فى دقيقة.. الخطة القومية لمكافحة المخدرات

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:49 م
شاهد فى دقيقة.. الخطة القومية لمكافحة المخدرات غادة والي
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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التى قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف علي العاملين بالدولة خلال عام 2019.

 وقالت الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).

 

وأوضحت"والى"  أنه تم تنفيذ برنامج "اختر حياتك للوقاية من المخدرات" خلال الفترة من 2015 وحتي 2018 في 21 الف مدرسة و1065 مركز شباب و65 معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة "أنت أقوي من المخدرات" بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت علي نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات علي الخط الساخن بمعدل زيادة 4 أضعاف.

 
 
 

 


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وزارة التضامن الاجتماعي

غادة والي

الخطة القومية لمكافحة المخدرات




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