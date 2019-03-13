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سقوط عاطل قبل ترويجه كيلو ونصف من مخدر الهيروين فى الوراق

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:44 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه كيلو ونصف من مخدر الهيروين فى الوراق المتهم عقب القبض عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائه بالوراق، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 
توصلت تحريات النقيب حسين صبرى راشد ضابط مباحث قسم شرطة الوراق إلى استعداد "سيد. م" 50 سنة عاطل ومسجل خطر سابق اتهامه فى 23 قضية لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين. 
 
وبإعداد كمين للمتهم بإشراف الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 1560 جرام هيروين، ومطواة وهاتف محمول و300 جنيه. 
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها  فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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