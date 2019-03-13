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الأربعاء، 13 مارس 2019 02:53 م
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سفير أوغندا يشارك باحتفالية نقابة المهندسين لاتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا غدا

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:30 م
سفير أوغندا يشارك باحتفالية نقابة المهندسين لاتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا غدا المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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تنظم النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، غدا الخميس، احتفالية لتوزيع شهادات اتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا، بحضور سيبوليا سام مالى سفر أوغندا فى مصر، وأبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أحمد حمدى ممثل الاتحاد الإفريقى، والدكتور أودونجو أو نتيونج رئيس نقابة المهندسين الأوغندية.
 
 
وكان المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أعلن تدريب نقابة المهندسين المصرية لـ 20 مهندس حديث التخرج من دولة أوغندا، منتصف نوفمبر الماضى، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الموقع بين نقابة المهندسين وأوغندا، ورواندا وتنزانيا، إيمانا من النقابة بضرورة نقل الخبرات والتجربة المصرية، ودعم العمل الهندسى فى كافة مجالاته.

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نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

سفير اوغندا

تدريب مهندسين اوغندا




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