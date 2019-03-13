رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن قائد الطائرة المنكوبة، التى سقطت، الأحد الماضى، عقب إقلاعها من الأراضى الإثيوبية متجهة إلى كينيا وتوفى جميع الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها، طلب العودة بسبب مشكلات فى نظام التحكم بالطائرة.

وأوضح تولدى جيبريمريم، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لمحطة CNN، الأمريكية، الثلاثاء، إن محادثة مسجلة مع إدارة التحكم فى الحركة الجوية أوضحت بالتفصيل اللحظات الأخيرة من الرحلة. وتابع: "كان الطيار يواجه صعوبات فى التحكم في الطائرة، لذا طلب العودة إلى القاعدة".

وأضاف أن الطيار حصل على تصريح للعودة إلى الأرض، فى نفس الوقت الذى اختفت الرحلة فيه عن أجهزة الرادار. وأكد أن طيارى الخطوط الجوية الإثيوبية حصلوا على تدريات إضافية على إجراءات الرحلة التى تشمل الطائرات بيونج 737 ماكس8 بعد سقوط طائرة إندونيسيا فى أكتوبر الماضى

وقال جببريمريم "نعتقد أن أوجه التشابه كبيرة" بين الحادثين، مضيفًا أن كلا الحادثين كانا لنماذج جديدة للطائرة نفسها، واستمرت كلتا الرحلتين قبل دقائق فقط من سقوط الطائرات.

ولقى جميع ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الـ 157 الذين كانوا على متنها مصرعهم، وهم من 35 جنسية، بينهم 6 مصريين، عقب إقلاعها من إثيوبيا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبى.