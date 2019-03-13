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رئيس البنك الأهلى: 18 فرعا لخدمة تقنين مصانع شق الثعبان

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:41 م
رئيس البنك الأهلى: 18 فرعا لخدمة تقنين مصانع شق الثعبان هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصرى
كتب سيد الخلفاوى
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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يسعى جاهدا لدعم كافة المشروعات وخاصة أصحاب المشروعات المتعثرة، فى إطار دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
 
 
وأوضح أنه تم تخصيص 18 فرعا للبنك لخدمة مبادرة تقنين ورش ومصانع منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، التى أطلقتها محافظة القاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
وناشد رئيس البنك الأهلى المستثمرين بالمنطقة بسرعة التقدم للفروع للتواصل معهم بشكل أسهل، وتسهيل عملية الدعم فى التقنين.
 
 
جاء ذلك خلال احتفالية بالمحافظة اليوم لتسليم 20 عقد ملكية للمستحقين بعد تقنيم أوضاعهم، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.
 
 

 


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