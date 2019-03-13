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"خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة التهرب الضريبى

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:25 ص
"خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة التهرب الضريبى حبس - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التهرب الضريبى، ويوضح "اليوم السابع" العقوبة التى تواجه المتهربين من دفع الضريبة المستحقة.

 

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

 

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.


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