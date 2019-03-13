حبس متهمين لحيازتهما تمثال يشتبه فى أثريته بالفيوم

قررت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لضبطهما بطريق الفيوم /القاهرة وبحوزتهما تمثال مشتبه فى أثريته، كما قررت النيابة انتداب خبير أثرى للبت فى أثرية التمثال من عدمه .

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من خدمة القطاع الثانى بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، أثناء عمل تمركز أمنى بالكيلو (72) دائرة مركز شرطة طامية، من ضبط سيارة ملاكى ملك وقيادة "محمد ع ع" 57 سنة عاطل، ومقيم خلف كلية التربية ( مرسى مطروح ) السابق إتهامه فى 5 قضايا ( شيكات بدون رصيد - سرقة مسكن )، وبرفقته نجله "محمود م ع" 28 سنة، عامل ومقيم العزبة الغربية - مرسى مطروح، وبحوزتهما ( تمثال نحاسى أصفر اللون بطول 8 سم على هيئة رجل فرعونى واقف ومدون عليه نقوش فرعونية يشتبه فى أثريته، وقطع نحاسية صفراء اللون مدون عليها نقوش فرعونية، وتزن حوالى (800) جرام داخل كيس بلاستيك، وتم إحالة المتهمان للنيابة التى تولت التحقيق معهما.