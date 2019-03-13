video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهمين لحيازتهما تمثال يشتبه فى أثريته بالفيوم

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:37 م
حبس متهمين لحيازتهما تمثال يشتبه فى أثريته بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لضبطهما بطريق الفيوم /القاهرة وبحوزتهما تمثال مشتبه فى أثريته، كما قررت النيابة انتداب خبير أثرى للبت فى أثرية التمثال من عدمه .

 

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من خدمة القطاع الثانى بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، أثناء عمل تمركز أمنى بالكيلو (72) دائرة مركز شرطة طامية، من ضبط سيارة ملاكى ملك وقيادة "محمد ع ع" 57 سنة عاطل، ومقيم خلف كلية التربية ( مرسى مطروح ) السابق إتهامه فى 5 قضايا ( شيكات بدون رصيد - سرقة مسكن )، وبرفقته نجله "محمود م ع" 28 سنة، عامل ومقيم العزبة الغربية - مرسى مطروح، وبحوزتهما ( تمثال نحاسى أصفر اللون بطول 8 سم على هيئة رجل فرعونى واقف ومدون عليه نقوش فرعونية يشتبه فى أثريته، وقطع نحاسية صفراء اللون مدون عليها نقوش فرعونية، وتزن حوالى (800) جرام داخل كيس بلاستيك، وتم إحالة المتهمان للنيابة التى تولت التحقيق معهما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صاحب محل أدوات صيد بدمياط لقيامه بإدارة ورشة لتعديل أسلحة الصوت

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة