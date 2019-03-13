حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 5 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش و2300 قرص مخدر قبل ترويجهما على عملائهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، بقيام "خالد ع. ع" 51 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، و"حمادة م. ن" 41 سنة، عاطل، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 5،10 كيلو، و2300 قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبلشرت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق.