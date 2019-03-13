حبس المسئول عن مستودع غاز لاستيلائه على المال العام بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن الأجهزة بكفر الشيخ تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مستودع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز " بوتاجاسكو "بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإدراج كميات من أسطوانات الغاز المنزلي بالمحاسبات الشهرية تزيد عن الكميات الموردة فعلياً للمراكز على مستوى المحافظة وقيامه بالاستيلاء على تلك الكميات والتصرف فيها لحسابه بالسوق السوداء حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المستحق عن تلك الكميات حوالي مبلغ مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة القضية، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة والأجهزة الأمنية، في انشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.