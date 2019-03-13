جهاز البيئة بأسوان: توزيع 500 حاوية جمع قمامة استعدادا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور ممدوح السيد، مدير فرع جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، أن وزارة البيئة وافقت على إهداء محافظة أسوان 500 حاوية لجمع القمامة، استعدادا لاستضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

وأوضح مدير جهاز البيئة، في تصريحات صحفية، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، لتسليمهم حاويات القمامة الجديدة، للبدء فى توزيعها على المناطق المقترحة بمدينة أسوان ضمن خطة تطوير وتجميل مدينة أسوان خلال فعاليات منتدى الشباب العربى والأفريقى.