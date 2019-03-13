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الأربعاء، 13 مارس 2019 03:36 ص
خالد صلاح
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تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 94 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:42 ص
تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 94 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1291 حكمًا متنوعًا منها 900حكمًا جزئيا  و49 حكما مستأنف و298 حكما غرامات و41 حكما مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 94 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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