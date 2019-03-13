تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 94 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1291 حكمًا متنوعًا منها 900حكمًا جزئيا و49 حكما مستأنف و298 حكما غرامات و41 حكما مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 94 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.