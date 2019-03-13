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تصفية مسلح فى مقاطعة سامارا وسط روسيا خطط لعمل إرهابى

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:18 ص
تصفية مسلح فى مقاطعة سامارا وسط روسيا خطط لعمل إرهابى الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الأربعاء، عن تصفية شخص في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط روسيا بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابى.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه وفق معطيات اللجنة فإن عناصر الأمن الروسى حصلوا على معلومات عن وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي.

وقالت اللجنة فى بيان: "طُلب من المسلح الذى كان فى المنزل أن يلقى السلاح ويستسلم للسلطات.. رداً على ذلك ، فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد اشتباك تم تحييده (قتله) ".

 


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