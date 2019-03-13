تحطم طائرة صغيرة فى ولاية أوهايو ومصرع قائدها

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة صغيرة فى منزل فى مجتمع سينسيناتى فى ولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل قائدها.

ونقلت صحيفة (يو إس نيوز) الإلكترونية الأمريكية عن مسئولين فى الطوارئ قولهم: إن المنزل، الذى يقع فى مدينة ماديرا، كان خاليا من السكان وقت تحطم الطائرة .

ولم تتأكد السلطات ما إذا كان هناك شخص أخر بجانب الطيار أم لا فى حادث تحطم الطائرة ذات المحركين، ولم يُصدر على الفور أى معلومات حول هوية الطيار.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطنى لسلامة النقل سيكون مسئولا عن التحقيق فى الحادث.