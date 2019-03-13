تحرير 40 محضرا ومخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالداخلة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

نفذت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث تموين المحافظة برئاسة المقدم إيهاب شمس رئيس المباحث، حيث تمكنت الحملة التموينية من ضبط سلع منتهية الصلاحية، وكذلك عدم تدوين بيانات كميات زيت زيتون وشيكولاته مختلفة الأنواع والأوزان عدم حمل شهادة صحية واستخدام الخبز البلدى فى الغرض المخصص من أجله.

كما تم ضبط خبز ناقص الوزن ومخالفات عدم إعلان عن الأسعار وتم تحرير 40 مخالفه تموينية وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات المهندس صلاح السيد مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد بتشديد الرقابه والتصدى لأية محاولات الاستغلال أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار والوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة لجمهور المواطنين وتم العرض على النيابة العامة فى حينه.

ونفذ الحملة من إدارة تموين الداخلة مصطفى عبد الخالق رئيس الرقابة والمهندس مجدى عطية حسين رئيس مكتب تموين موط وفوزى عبد المنعم أمين وحمد محى الدين محمد مفتشى تموين ومن رجال الضبط القضائى.