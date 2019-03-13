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تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ27 مارس

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:42 م
تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ27 مارس محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 27 مارس للشهود.
 
 
وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
 
 

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