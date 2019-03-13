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بعد إصدار 20 ألف رخصة ..تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مصنع

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:00 ص
بعد إصدار 20 ألف رخصة ..تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مصنع مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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عقب إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إصدار ما يقرب من 20 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والصادر مايو 2017، يقدم "اليوم السابع" معلومات عن كيفية الحصول على رخصة تشغيل منشأة صناعية وفق نظام الاخطار :
 
-نموذج طلب الحصول على رخصة التشغيل.
 
-إقرار استيفاء الاشتراطات. 
 
- إثبات الشخصية لمقدم الطلب
 
-مستخرج حديث من السجل التجارى.
 
-توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض.
 
- مستند حيازة المنشأة.
 
- الملف الفنى.
 
- العرض البيئى فى حالة الإخطار ودراسة الأثر البيئى فى حالة الإخطار المسبق.
 
- تقرير السلامة 
 
- إيصال سداد رسوم الخدمة.
 
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، أنها تمنع قبول الطلب الخاص بالحصول على رخصة تشغيل حال عدم استيفاء المستندات السابقة.
 
 

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